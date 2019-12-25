Беглов заявил, что пострадавший от пожара особняк Миллера полностью восстановят

Контролировать мероприятия будет Валерий Москаленко.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам города организовать восстановление особняка К. Л. Миллера на Исаакиевской площади в соответствии с документами, которые подготовлены для проведения реставрационных работ. Контролировать мероприятия будет Валерий Москаленко, рассказали в Смольном.

Пожар в памятнике архитектуры возник накануне вечером. Площадь возгорания в историческом здании составила 2 тыс. квадратных метров.

Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть городу эту достопримечательность. В 2025 году специалистами нашего комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры составлен подробный акт технического состояния объекта. Имеющиеся в распоряжении города документы – данные фотофиксации, обмеры, архивные материалы – позволяют восстановить здание после пожара в первозданном виде. Александр Беглов, губернатор

Разрешение на ремонт особняка действует до 2028 года: указанный срок менять не планируется. Дом датируется второй половиной XVIII века, когда произошла последняя перестройка по проекту архитектора Фердинанда Миллера. В декабре прошлого года выдали документы на реставрацию и приспособление объекта для использования под жилую функцию. Заказчик – ООО "ТАС", исполнитель – ООО "Реставрационно-строительная компания "АСК-Строй".

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Фото: Piter.TV