Производство продуктов в Петербурге выросло на 6,2 % за полгода

В Петербурге открылась 35-я сельскохозяйственная выставка "Агрорусь"..

В Петербурге начала работу 35-я сельскохозяйственная выставка "Агрорусь". Мероприятие посвящено развитию агропромышленного комплекса и объединяет представителей отрасли со всей страны. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

По данным Полякова, на пищевое производство приходится около 1/7 всего объема отгруженной продукции в городе. В отрасли работают 37,8 тыс. человек, что составляет около 8 % от общего числа занятых в промышленности Петербурга. За первые 6 месяцев 2026 года объем отгруженной продукции вырос на 6,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Вице-губернатор отметил, что выставка может стать площадкой для развития деловых связей и поиска новых партнеров. По его словам, участники мероприятия смогут обсудить актуальные направления агробизнеса и представить свои проекты.

Ранее мы сообщили о том, что за прошлую неделю клещи покусали 1076 жителей Петербурга и Ленобласти.

Фото: Piter.TV