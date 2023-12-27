За неделю клещи покусали 1076 жителей Петербурга и Ленобласти

Курортный район стал лидером по числу укусов клещей в городе

За неделю с 20 по 26 августа в медицинские учреждения Петербурга и Ленобласти с укусами клещей обратились 1076 человек. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора. Большинство обращений (78%) пришлось на городские больницы, остальные 22% — на областные. Доля несовершеннолетних среди пострадавших составила 18,5%.

В Северной столице чаще всего клещи атаковали жителей Курортного района (33,9% от всех случаев в городе), Выборгского (12,3%) и Московского (11,32%). В Ленинградской области антилидерами стали Приозерский (33,9%), Всеволожский (23,8%) и Выборгский (22,6%) районы.

В рамках плановой вакцинации от клещевого энцефалита прививки сделали более 93 тыс. петербуржцев и свыше 68 тыс. жителей области. Всего защиту от опасного вируса получили более 161 тыс. человек.

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