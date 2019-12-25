Петростат раскрыл, какие продукты сильнее всего подешевели в Петербурге

Морковь в Петербурге подешевела почти на 20 % за сентябрь.

В сентябре 2026 года плодоовощная продукция в Петербурге подешевела в среднем на 5,1 %. Сильнее всего снизилась стоимость моркови — почти на 20 %. При этом с начала года цены в городе выросли на 5,58 %, сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на данные статистики.

За месяц свекла и картофель подешевели более чем на 13 %, капуста — на 11,9 %. В то же время апельсины и бананы прибавили в цене около 3 %.

Стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре составила 9 151 рубль. Это на 2,6 % меньше, чем в августе. Однако отдельные продукты заметно подорожали: отечественная красная икра выросла в цене на 10,5 %, шоколад — на 6 %.

Увеличилась стоимость и некоторых товаров техники. Флешки, роботы-пылесосы и смартфоны подорожали на 4–9 %. Цены на бензин за месяц практически не изменились.

Среди услуг наиболее существенный рост за год зафиксировали в этой категории в целом — на 10,86 %. В сентябре билеты на поезда дальнего следования подорожали на 9,5 %, зарубежные туры — на 8,2 %, образовательные услуги — на 4,7 %.

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