На питание петербургских школьников потратили 6,9 млрд рублей

Больше всего контрактов заключили в Приморском районе (82) на сумму в 1,7 млрд рублей.

В школах Петербурга питание остается под особым контролем. На полноценные рационы для учащихся с 1 сентября потратили почти 7 млрд рублей, пишет Neva.Today 22 октября.

Конкурсы на поставку горячего питания на портале госзакупок районные администрации начали размещать с середины лета. Больше всего контрактов заключили в Приморском районе (82) на сумму в 1,7 млрд рублей. Второе место занимает Невский район – 63 конкурса на 1,07 млрд рублей, третье – Московский район (37), выделивший на еду 622,3 млн рублей.

В некоторых районах не спешат: в Кировском пока заключили только один контракт на 5,2 млн рублей, в Кронштадтском конкурсы на стадии подачи заявок, а администрация Курортного района не разместила ни одного конкурса.

Стоимость контрактов колеблется от 4 до 39 млн рублей. Кормят ребят по возрастным группам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге усилят контроль за вывесками на школах и больницах.

Фото: Piter.TV