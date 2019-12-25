Минпросвещения: оценка «недопустимое поведение» станет поводом для консилиума

Чиновники объяснили, как будет вестись работа с нарушителями общественного порядка.

В России оценка "недопустимое поведение" для школьника за четверть может стать основанием для организации консилиума педагогов и психологов с его родителями или законными представителями. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на официальное письмо из пресс-службы министерства по просвещению. Известно, что в документе говорится о том, что о каждом случае выставления плохой оценки за поведение требуется уведомлять заместителя директора по воспитательной работе.

"Оценка "недопустимое поведение" за четверть (триместр) является основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей (законных представителей) обучающегося. письмо от Минпросвещения РФ

При условии, что ученик получает плохую оценку, классный руководитель обязан в трехдневный срок провести беседу с родителями или его законными представителями. Также в отношении ребенка составляется план индивидуальной профилактической работы. Если родители несогласны с оценкой, то они могу обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Порядок такого заявления установлен локальным нормативным актом образовательной организации.

В Минпросвещения утвердили правила оценки поведения школьников.

Фото: Piter.tv