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Минпросвещения: оценка «недопустимое поведение» станет поводом для консилиума
Сегодня, 8:02
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Минпросвещения: оценка «недопустимое поведение» станет поводом для консилиума

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Чиновники объяснили, как будет вестись работа с нарушителями общественного порядка.

В России оценка "недопустимое поведение" для школьника за четверть может стать основанием для организации консилиума педагогов и психологов с его родителями или законными представителями. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на официальное письмо из пресс-службы министерства по просвещению. Известно, что в документе говорится о том, что о каждом случае выставления плохой оценки за поведение требуется уведомлять заместителя директора по воспитательной работе.

"Оценка "недопустимое поведение" за четверть (триместр) является основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей (законных представителей) обучающегося.

письмо от Минпросвещения РФ

При условии, что ученик получает плохую оценку, классный руководитель обязан в трехдневный срок провести беседу с родителями или его законными представителями. Также в отношении ребенка составляется план индивидуальной профилактической работы. Если родители несогласны с оценкой, то они могу обратиться в  комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Порядок такого заявления установлен локальным нормативным актом образовательной организации.

В Минпросвещения утвердили правила оценки поведения школьников.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, минпросвещения, оценки за поведение, школа
Категории: Общество, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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