В Минпросвещения утвердили правила оценки поведения школьников

Известно, что апробация такой системы началась с первого сентября.

Российское министерство по просвещению утвердило порядок оценки поведения школьников со второго по восьмой классы в учебном году 2026-1027 в рамках апробации новой системы оценивания поведения обучающихся. Соответствующее заявление сделали журналистам представители пресс-службы профильного ведомства из федерального правительства. Специалисты установили, что в каждом регионе страны в апробации нововведений участвуют не менее десяти школ.

В документе уточняется, что оценки детям выставляются по трем уровням: "образцовое", "допустимое" и "недопустимое" поведение. Школьная система учитывает соблюдение ребенком дисциплины, нормы общения с учениками и взрослыми, а также личностные качества. В том числе речь идет об отсутствии антиобщественных действий и противоправного поведения. Каждый показатель оценивается по шкале от нуля до трех баллов. По их сумме выставляется итоговая оценка: "образцовое поведение" (24-30 баллов), "допустимое" - (10-23 балла), "недопустимое" - (0-9 баллов).

При получении оценки "недопустимое поведение" классный руководитель в течение трех дней проведет беседу с родителями нарушителя общественного спокойствия. Также в рамках проекта предусмотрены привлечение психолого-педагогического консилиума и составление плана индивидуальной профилактической работы с школьником. Родители могут оспорить оценку в профильной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

Известно, что апробация такой системы началась с первого сентября.

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Фото: Piter.tv