Минпросвещения: новый образовательный стандарт не затронет 11-классников

Власти объяснили, как быть ученикам, которые попадают под новые стандарты обучения с 2027 года.

На российской территории новый государственный образовательный стандарт для старшей школы не коснется в 2027 году учащихся, которые пойдут в 11-ый класс. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделали представители пресс-службы министерства по просвещению. Чиновники из профильного ведомства федерального правительства уточнили, что это решение принято несмотря на то, что сам закон вступает в силу по стране с первого сентября следующего года.

Те, кто учится сейчас, доучиваются по прежнему стандарту до выпуска. Первые выпускники по новому ФГОС - 2029 год. Новый ФГОС вступает в силу с 1 сентября 2027 года, но тех, кто пойдет в 11-й класс в 2027 году, он не коснется. пресс-служба профильного ведомства

Новый предмет по ИИ сделают обязательным в школах с 2027 года.

Фото: Piter.tv