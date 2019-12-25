Новый предмет по ИИ сделают обязательным в школах с 2027 года

Перед масштабным запуском программу сначала протестируют в регионах.

Курс по изучению искусственного интеллекта сделают обязательным для учеников средней и старшей школы. Об этом министр образования Сергей Кравцов заявил на пленарном заседании форума "Цифровые дни Иннополиса"

Как отметил глава Минпросвещения, со второй четверти в тысяче школ, в том числе в Республике Татарстан, будут внедрять новый курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность". А следующего учебного года он станет обязательным уже для всех школьников с 5 по 11 класс. Предполагается, что курс будет рассказывать не только о возможностях ИИ, но и о информационной безопасности.

Ранее мы сообщали, что со следующего года учащиеся 5 классов будут изучать духовно-нравственную культуру.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)