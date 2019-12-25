В Петербурге усилят контроль за вывесками на школах и больницах

В Петербурге запретят вывески магазинов на зданиях школ и больниц.

В Санкт-Петербурге изменят правила размещения вывесок на зданиях. Новые требования призваны пресечь случаи незаконного открытия магазинов в школах, медицинских учреждениях, спортивных объектах и паркингах. Изменения одобрили 19 октября на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Согласно новым правилам, вывески должны соответствовать назначению здания и утверждённой документации. Так, если объект предназначен для размещения школы или медицинского учреждения, вывеска магазина там будет недопустима, если такая деятельность не предусмотрена документами.

Александр Беглов отметил, что информационные вывески организаций необходимы, однако размещать их следует только в зданиях, где соответствующие услуги оказываются на законных основаниях. По словам губернатора, практика показала, что это требование соблюдалось не всегда.

Новые нормы распространятся на школы и другие образовательные учреждения, больницы и поликлиники, спортивные и культурные объекты, организации связи, а также паркинги.

Кроме того, Комитет по градостроительству и архитектуре обяжут публиковать решения о согласовании проектов благоустройства в течение 5 рабочих дней. Это позволит городским службам оперативнее выявлять возможные нарушения.

Изменения направлены на защиту социально значимых объектов от использования не по назначению. Новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга