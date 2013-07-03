В России цены на помидоры выросли почти на 6%

Рост цен совпал с обострением ситуации вокруг Ирана и запретом на экспорт продовольствия и сельхозсырья из республики.

В России по итогам первой недели марта цены на помидоры выросли почти на 6%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что рост цен совпал с обострением ситуации вокруг Ирана и запретом на экспорт продовольствия и сельхозсырья из республики. По словам экс-замминистра сельского хозяйства Леонида Холода, в начале марта прекратились прямые поставки из России в Иран перцев, огурцов и баклажанов.

Также сообщается, что доля Ирана в импорте помидоров составляет всего 4%. Основными поставщиками для России являются Азербайджан, Турция, Грузия, страны Средней Азии и Китай.

Ранее эксперт заявил, что приостановка экспорта из Ирана не повлияет на российский рынок.

Фото: pxhere.com