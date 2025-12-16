Почти 9 тысяч петербуржцев подали заявки на бесплатное обучение новым профессиям

С начала 2026 года в рамках нацпроекта "Кадры" более 2,5 тысяч человек уже приступили к занятиям. Самые востребованные направления связаны с искусственным интеллектом и базами данных.

С начала 2026 года в Санкт-Петербурге почти 9 тысяч жителей подали заявки на участие в программе бесплатного обучения и переподготовки в рамках национального проекта "Кадры". Как сообщила пресс-служба Комитета по труду и занятости населения, более 2,5 тысяч из них уже начали занятия.

Наибольший интерес у горожан вызывают программы, связанные с цифровыми технологиями. Среди популярных направлений — работа с нейросетями и системами искусственного интеллекта, аналитика и базы данных в информационных системах, а также программирование на "1С".

Заявки принимаются через портал "Работа России". Помочь с выбором направления готовы специалисты районных центров занятости. Обучение доступно в очной и дистанционной формах, средняя продолжительность курсов составляет 144 часа.

Участниками программы могут стать безработные, граждане предпенсионного возраста, родители малолетних детей, а также молодые люди до 35 лет. После успешного завершения обучения слушатели получают документы установленного образца.

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