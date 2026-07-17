В строительной отрасли Петербурга заявили о дефиците кадров, несмотря на рост зарплат

По оценкам специалистов, сегодня российскому строительному комплексу не хватает более 750 тысяч работников.

В Петербурге обсудили одну из главных проблем строительной отрасли — нехватку специалистов. Как сообщает портал "Строительный Петербург", этот вопрос стал центральной темой стратегической сессии "Кадры в строительной отрасли: стратегии взаимодействия и пути преодоления кадрового дефицита". В обсуждении приняли участие представители профильных комитетов Петербурга и Ленинградской области, образовательных организаций, кадровых агентств и профессиональных объединений.

Эксперты отметили, что строительная отрасль города сохраняет высокие темпы развития. По итогам прошлого года в Петербурге ввели в эксплуатацию 4,645 млн квадратных метров недвижимости, что превысило плановые показатели Минстроя на 15%. Кроме того, были построены 113 социальных объектов. При этом дальнейшему развитию отрасли все чаще мешает нехватка кадров.

По оценкам специалистов, сегодня российскому строительному комплексу не хватает более 750 тысяч работников. В Петербурге дефицит рабочих рук на стройках достигает около 30%. Востребованы не только представители рабочих специальностей, но и главные инженеры, архитекторы и руководители проектов.

Строительная отрасль может вырасти в 4 раза. И что мы наблюдаем на рынке? Зарплата у нас в строительстве выросла в прошлом году на 40%. Средний доход строителя достигает более 175 тысяч рублей. Но даже существенное повышение заработной платы не решает проблему в полной мере. Людей просто не хватает. Валерий Усков, заместитель председателя Комитета по строительству

По мнению участников сессии, кадровый дефицит связан сразу с несколькими факторами: сокращением численности трудоспособного населения, уменьшением миграционного потока и необходимостью обновления системы профессионального образования. Современные строительные проекты требуют специалистов, владеющих цифровыми технологиями, включая технологии информационного моделирования.

В качестве возможных решений эксперты назвали развитие целевой подготовки кадров, усиление профориентационной работы, повышение привлекательности строительных профессий, а также более широкое внедрение цифровых технологий, позволяющих повысить производительность труда.

Видео: портал "Строительный Петербург"