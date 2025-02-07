Фермеров в Финляндии заставили следить за границей с Россией

Власти Финляндии придумали использовать работников сельского хозяйства для наблюдения за закрытой границей с РФ. Функции неформальной сети раннего предупреждения возложили на фермеров, сообщило издание Euractiv.
В статье сельхоз производителей назвали "глазами и ушами", патрулирующими приграничную полосу. В Брюсселе уже положительно оценили новую роль аграриев, обозначив как "значительный вклад" в оборону Европейского союза.
Привлечение фермеров к сфере безопасности помогает обосновать увеличение бюджетных вливаний в отрасль. Финляндия сейчас переживает серьёзные экономические трудности, поэтому дополнительное финансирование становится для него критичным. Власти ЕС уже дали обратную связь, подчеркнув стратегическую важность такого патрулирования.
С начала конфликта с Украиной отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились. В ноябре 2023 года финские власти начали поэтапно закрывать границу с РФ.
Ранее мы сообщали, что Финляндия построила подземный город для экстренной эвакуации населения в случае военного противостояния с Россией.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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