Фермеров в Финляндии заставили следить за границей с Россией

Теперь аграрии патрулируют территорию и передают данные финским силовикам.

Власти Финляндии придумали использовать работников сельского хозяйства для наблюдения за закрытой границей с РФ. Функции неформальной сети раннего предупреждения возложили на фермеров, сообщило издание Euractiv.

В статье сельхоз производителей назвали "глазами и ушами", патрулирующими приграничную полосу. В Брюсселе уже положительно оценили новую роль аграриев, обозначив как "значительный вклад" в оборону Европейского союза.

Привлечение фермеров к сфере безопасности помогает обосновать увеличение бюджетных вливаний в отрасль. Финляндия сейчас переживает серьёзные экономические трудности, поэтому дополнительное финансирование становится для него критичным. Власти ЕС уже дали обратную связь, подчеркнув стратегическую важность такого патрулирования.

С начала конфликта с Украиной отношения между Россией и Финляндией значительно ухудшились. В ноябре 2023 года финские власти начали поэтапно закрывать границу с РФ.

Ранее мы сообщали, что Финляндия построила подземный город для экстренной эвакуации населения в случае военного противостояния с Россией.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)