Нехватка продуктовых наборов: в Финляндии в очередях за едой раздают супы

Экономическое положение Финляндии остается крайне напряженным.

В финском городе Тампере нуждающихся кормят горячим супом перед тем, как выдать им бесплатные продуктовые наборы. Оказалось, что финны приходят настолько голодными, что не доносят продукты до дома, сообщила телерадиокомпания Yle.

Люди приходят за помощью и начинают есть выданные им продукты из пайков сразу после получения. В местном отделении финского Красного Креста (SPR) рассказали, что люди, получившие продовольственные пайки, на месте съедают хлеб или бананы.

Поэтому 14 июля был запущен проект с горячим супом. Расходы на продукты взяли на себя городские власти, а приготовлением и раздачей занимаются волонтёры SPR. Эту практику планируют сделать в Тампере постоянной.

В Финляндии стремительно ухудшается ситуация с продовольственной помощью. Число обращающихся постоянно растёт, а бесплатной еды из Продуктового банка не хватает. Финские магазины стали продавать товары с истекающим сроком годности со скидкой, поэтому пожертвования в благотворительные организации сокращаются.

Ранее мы рассказывали, что Финляндия построила подземный город в рамках подготовки к противостоянию с Россией. Внутри убежищ оборудовали сауны и церкви.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)