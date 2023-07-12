Мужчина незаконно пересек границу РФ с Финляндией в Ленобласти

Пограничным управлением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Задержан мужчина, который незаконно пересек границу с Финляндией. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что неизвестный оказался в Выборгском районе. Ранее нарушитель проживал в одной из стран Европейского Союза.

Пограничным управлением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ). Детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что туристический автобус попал в аварию в Таллине по пути в Петербург.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти