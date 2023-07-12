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Мужчина незаконно пересек границу РФ с Финляндией в Ленобласти
Сегодня, 16:46
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Мужчина незаконно пересек границу РФ с Финляндией в Ленобласти

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Пограничным управлением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Задержан мужчина, который незаконно пересек границу с Финляндией. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти. 

Уточняется, что неизвестный оказался в Выборгском районе. Ранее нарушитель проживал в одной из стран Европейского Союза. 

Пограничным управлением в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ). Детали случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что туристический автобус попал в аварию в Таллине по пути в Петербург. 

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти

Теги: граница с финляндией, незаконное пересечение границы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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