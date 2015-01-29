Туристический автобус попал в аварию в Таллине по пути в Петербург

В момент аварии в автобусе находились шесть человек, включая водителя, однако никому из них не потребовалась медицинская помощь.

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Таллин — Петербург, попал в дорожно-транспортное происшествие в среду, 9 октября, по пути в Нарву. Как сообщает Virumaa Teataja, авария произошла на перекрестке с шоссе Таллин — Нарва в деревне Сымеру. Автобус столкнулся с легковым автомобилем Renault, которым управляла пожилая женщина. Она внезапно повернула перед автобусом, что привело к столкновению. Женщине понадобилась медицинская помощь.

В момент аварии в автобусе находились шесть человек, включая водителя, однако никому из них не потребовалась медицинская помощь. Этот автобус осуществлял регулярный рейс из Таллина, однако маршрут предусматривал остановку в Нарве, откуда пассажиры пешком пересекали границу до Ивангорода, а затем пересаживались на другой автобус до Петербурга.

Водитель поврежденного автобуса заверил, что приложит усилия для размещения своих пассажиров на ближайшем рейсе до Нарвы.

Ранее мы сообщили о том, что полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП под Петербургом.

Фото: пресс-служба Ecolines (носит иллюстративный характер)