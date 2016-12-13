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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП под Петербургом
Сегодня, 8:38
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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП под Петербургом

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Все детали случившегося устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Кировском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 8 октября на 15-м километре автодороги "Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга" 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, уходя от столкновения, выехал на "встречку", где по правилам выезд запрещен, и врезался в машину "Ваз 2106" 67-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и вернулся в свою полосу. 

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до приезда "скорой". Все детали случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что каршеринг влетел в фургон и "легковушки" на Суздальском шоссе. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: кировский район ленобласти, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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