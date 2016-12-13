Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП под Петербургом

Все детали случившегося устанавливаются.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Кировском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 октября на 15-м километре автодороги "Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга" 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero Sport, уходя от столкновения, выехал на "встречку", где по правилам выезд запрещен, и врезался в машину "Ваз 2106" 67-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении и вернулся в свою полосу.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до приезда "скорой". Все детали случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что каршеринг влетел в фургон и "легковушки" на Суздальском шоссе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти