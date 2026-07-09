В аварии на Мурманском шоссе погиб 48-летний водитель

На участке произошла столкновение грузовика DAF и двух Mercedes.

В Волховском районе Ленобласти проводится проверка по факту смертельной аварии, которая произошла днём 8 июля. Подробности сообщил заместитель командира ОБ ДПС 2 Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александр Афонин.

По предварительной информации, 8 июля в 16:30 на 124 км Мурманского шоссе 38-летний водитель, управляя грузовиком с полуприцепом DAF, увидев препятствие, предпринял попытку перестроения в левый ряд, не убедившись в отсутствии помехи, столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 38-летнего мужчины. После чего грузовик выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с водителем второй иномарки Mercedes под управлением 48-летнего водителя.

В результате аварии 48-летний водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Ранее водитель BMW погиб после опрокидывания авто на трассе "Нарва".

Видео: МВД по СПб и ЛО