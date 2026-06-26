Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на проспекте Обуховской Обороны

Мотоциклист погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту смертельной аварии на проспекте Обуховской Обороны, которая произошла ночью 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 25 июня в 00:36 у дома 107 по проспекту Обуховской Обороны 26-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Soul, при левом повороте на улицу Ткачей не пропустив движущийся во встречном направлении мотоцикл Suzuki GSX-1440. В результате 27-летний мотоциклист погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водитель задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

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