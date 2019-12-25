В Ленобласти за сутки в авариях погибли четыре человека

Всего произошло 8 ДТП, в которых понадобилась помощь МЧС.

МЧС Ленинградской рассказало о произошедших за сутки ЧП. За прошедшие 24 часа подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона Ленинградской области реагировали на 17 оперативных событий.

Спасателями было ликвидировано 9 пожаров. К ликвидации привлекались 71 человек личного состава и 18 единиц техники. Спасено 3 человека. Погибших нет.

Также были ликвидированы последствия 8 ДТП. К ликвидации привлекались 41 человек личного состава и 10 единиц техники. Погибло 4 человека. Пострадавших 4 человека.

МЧС напоминает: не забывайте проверять состояние шин перед отъездом, а также регулярно следите за исправностью пожарных извещателей.

Ранее в Петербурге на Обуховской Обороны во время ДТП погиб 27-летний мотоциклист.

Фото: МАКС / МЧС Ленинградской области