На Обуховской Обороны во время ДТП погиб 27-летний мотоциклист

Также пострадала 26-летняя девушка, которая была за рулем Kia Soul.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло ночью 25 июня в Невском районе. Предварительные данные предоставила пресс-служба МВД по Петебургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 25 июня около 00:36 у дома 107 по Обуховской Обороне 26-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Soul, при левом повороте на улицу Ткачей не пропустив движущийся во встречном направлении мотоцикл Suzuki GSX-1440. В результате 27-летний мотоциклист погиб на месте.

Водитель автомобиля госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы стали свидетелем ДТП с байкером.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти