  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:39
116
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На Обуховской Обороны во время ДТП погиб 27-летний мотоциклист

0 0

Также пострадала 26-летняя девушка, которая была за рулем Kia Soul.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, которое произошло ночью 25 июня в Невском районе. Предварительные данные предоставила пресс-служба МВД по Петебургу и Ленобласти.

По данным правоохранителей, 25 июня около 00:36 у дома 107 по Обуховской Обороне 26-летняя девушка, управляя автомобилем Kia Soul, при левом повороте на улицу Ткачей не пропустив движущийся во встречном направлении мотоцикл Suzuki GSX-1440. В результате 27-летний мотоциклист погиб на месте.

Водитель автомобиля госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ранее мы рассказывали, что делать, если вы стали свидетелем ДТП с байкером.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти 

Теги: kia soul, мотоциклист, обуховской обороны, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии