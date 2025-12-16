В Петербурге продолжается мотосезон: что делать, если вы стали свидетелем ДТП с байкером

Также Piter.TV выяснил, как можно улучшить инфраструктуру для мотоциклистов и какие есть внутренние правила у сообщества.

По данным на начало июня 2026 года, в Петербурге произошло 137 аварий с участием байкеров, из них 45 – это ДТП с пострадавшими, в которых погиб один человек и 46 получили травмы. За весь прошлый год в городе на Неве случилось 1135 происшествий с мототранспортом, 348 – с пострадавшими, скончались 42 байкера. Piter.TV пообщался с представительницей проекта взаимопомощи мотоциклистов "Мотосолидарность" Валерией Никаноровой и выяснил, как можно улучшить инфраструктуру для них, что следует делать, если человек стал свидетелем ДТП с байкером, и какие есть внутренние правила у сообщества.

Для мотоциклистов важно, чтобы был постоянный контроль за состоянием дорожного полотна. По Петербургу много участков с колейностью, ямами и провалами.

Встречала такое, что был провал на дороге или проводили ремонтные работы на участке (например, Синопская набережная), так после "восстановления" дорожного полотна дорога переставала быть ровной. Это очень опасно для всех транспортных средств, в особенности для мотоциклов. Наехав на такую неровность, можно потерять управление мотоциклом и упасть, и повезет еще, если не попадешь под колеса попутного авто, но техника и мотоциклист точно могут пострадать. Водители авто, пытаясь объехать такие неровности, думают о своем авто, а то, что своим неожиданным маневром они могут кому-то помешать, они не успевают подумать. Такие действия также могут спровоцировать ДТП. Валерия Никанорова, представительница мотосообщества

Кроме того, байкеры предлагают пересмотреть состав дорожной разметки и правила ее нанесения. Иногда высота разделительной полосы достигает нескольких сантиметров. Если машины не особо замечают разницу, то для мотоцикла наезд на такую полосу может быть опасен, особенно в дождливую погоду.

Как же автомобилистам вести себя при езде рядом с мотоциклистами? По словам Валерии Никаноровой, не нужно дергаться, просто стоит продолжать ровное движение.

Мотоциклисты, когда едут, стараются анализировать дорогу впереди себя, просчитывать путь и ширину "коридора" их движения. Суета на дороге с неожиданными маневрами только усложнит понимание, чего ожидать. Также в поворотах не стоит поджимать сзади мотоциклы и влезать в их полосу, поскольку техника поворота на мотоцикле отличается от техники поворота на авто. Валерия Никанорова, байкер

Помимо этого, мы узнали, есть ли у мотосообщества Северной столицы внутренние правила и принято ли у байкеров помогать друг другу и указывать на нарушения правил дорожного движения.

Независимо от того, на чем я еду, всегда стараюсь останавливаться, если вижу припаркованный мотоцикл у обочины, и спрашивать, все ли в порядке. Если есть проблемы, то будем думать, смогу ли я реально чем-то помочь или нет. Что касается нарушений ПДД, я за то, чтобы их соблюдали все. Многие не хотят учиться на чужих ошибках, значит их судьба – учиться на своих. Валерия Никанорова, представительница мотосообщества

Главная миссия сообщества – помогать мотоциклистам на дорогах, оказывать им поддержку в экстренных ситуациях, обмениваться знаниями и участвовать в благотворительных акциях.

Как вести себя, если вы увидели аварию с участием байкера? Самое главное – нельзя перемещать пострадавшего мотоциклиста без крайней необходимости и пытаться снять шлем, если нет знаний и умений, как это правильно делать. Можно открыть визор, обеспечив приток воздуха.

Запрещено:

– давать воду или лекарство для приема внутрь;

– самостоятельно вправлять вывихнутые конечности или совмещать сломанные кости;

– прикасаться к ранам руками или предметами.

Можно:

– вызвать экстренные службы;

– оценить ситуацию и оказать первую помощь, если это безопасно и есть необходимые навыки;

– зафиксировать место ДТП на фото или видео;

– если второй участник аварии решил скрыться, записать его данные.

Фото: Piter.TV