В Петербурге задержали адвоката, подозреваемую в инсценировке угона Mercedes ради страховой выплаты

Во время расследования сотрудники полиции установили обстоятельства предполагаемой аферы, а сам автомобиль был обнаружен и изъят.

В Санкт-Петербурге полицейские задержали адвоката и ее предполагаемого сообщника по делу о попытке незаконно получить крупную страховую выплату. По данным МВД, они инсценировали кражу дорогостоящего автомобиля, чтобы впоследствии обратиться в страховую компанию за компенсацией.

Как сообщили в правоохранительных органах, фигурантами дела стали 40-летняя женщина, работающая адвокатом, и 52-летний ранее судимый мужчина. Следствие считает, что они организовали фиктивное хищение автомобиля Mercedes-Benz GLC стоимостью около 4,5 млн рублей.

Во время расследования сотрудники полиции установили обстоятельства предполагаемой аферы, а сам автомобиль был обнаружен и изъят. По данным МВД, инсценировка была подготовлена с целью получения страховой выплаты за якобы похищенную машину.

Изначально расследование велось по статье о краже в особо крупном размере. Однако после выяснения новых обстоятельств было возбуждено еще одно уголовное дело — по статье о покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенном в крупном размере.

Оба подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге мебельщик оставил клиента без кухни и 500 тысяч рублей.

Фото: МВД по СПб и ЛО