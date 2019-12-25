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В Петербурге мебельщик оставил клиента без кухни и 500 тысяч рублей
Сегодня, 10:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге мебельщик оставил клиента без кухни и 500 тысяч рублей

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Уголовное дело направлено в суд.

В Пушкинском районе перед судом предстанет мужчина, который взял деньги за изготовление кухни, но в итоге оставил клиента ни с чем. Подробности рассказал в пресс-службе петербургской прокуратуры.

По версии следствия, петербуржец обратился к мастеру по изготовлению кухонной мебели. Специалист приехал в квартиру к клиенту, произвел замеры и предварительный расчет. В качестве оплаты петербуржец перевел мебельщику 500 тысяч рублей.

В итоге взятые на себя обязательства по изготовлению кухни мужчина не выполнил и перестал выходить на связь с клиентом. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) направлено прокуратурой в Пушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд арестовал двоих за мошенничество с фиктивным лечением в Петербурге.

Фото: unsplash (Vorsen Furniture)

Теги: кухня, мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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