Правила предоставления единовременной выплаты при регистрации ИП изменены в Петербурге

Размер помощи сохраняется, при этом меняется порядок ее предоставления.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О размере и порядке предоставления в Петербурге единовременной финансовой помощи безработным гражданам при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход и признании утратившим силу постановления правительства Петербурга от 13.08.2015 №680". Об этом сообщили в Смольном 23 июля.

Размер помощи сохраняется, при этом меняется порядок ее предоставления. Также выплаты будут предоставлять при постановке на учет в качестве самозанятого. Кроме того, планируется возмещать расходы на приобретение программного обеспечения и усиленной квалифицированной электронной подписи, регистрацию контрольно-кассовой техники, закупку сырья и расходных материалов, изготовление и размещение рекламы, оплату государственной пошлины.

Выплата единовременной финансовой помощи по новым правилам будет осуществляться Центром занятости населения Петербурга. Пресс-служба городской администрации

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские предприятия получат до 10 млн рублей субсидий на внедрение роботов.

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