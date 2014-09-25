  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:40
44
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Водитель BMW погиб после опрокидывания авто на трассе "Нарва"

0 0

Двое его пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло 7 июля на 136-м километре автодороги "Нарва". 

Водитель автомобиля BMW, выполняя маневр обгона в зоне сплошной разметки, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате мужчина скончался не месте происшествия. Двое его пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что водительница Honda, сбившая пенсионерку насмерть, ответит перед судом в Петербурге. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии