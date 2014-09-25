Водитель BMW погиб после опрокидывания авто на трассе "Нарва"

Двое его пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Кингисеппском районе, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло 7 июля на 136-м километре автодороги "Нарва".

Водитель автомобиля BMW, выполняя маневр обгона в зоне сплошной разметки, не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате мужчина скончался не месте происшествия. Двое его пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что водительница Honda, сбившая пенсионерку насмерть, ответит перед судом в Петербурге. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Видео: пресс-служба МВД России