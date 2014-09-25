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Водительница Honda, сбившая пенсионерку насмерть, ответит перед судом в Петербурге
Сегодня, 11:02
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Водительница Honda, сбившая пенсионерку насмерть, ответит перед судом в Петербурге

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В результате аварии потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 7 июля в надзорном ведомстве. 

Следствие утверждает, что в феврале обвиняемая, управляя автомобилем Honda, на улице Красного Курсанта не пропустила 68-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм. 

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП с трамваем на пересечении Благодатной улицы и Московского проспекта пострадала мотоциклистка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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