Водительница Honda, сбившая пенсионерку насмерть, ответит перед судом в Петербурге

В результате аварии потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы, которой вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом сообщили 7 июля в надзорном ведомстве.

Следствие утверждает, что в феврале обвиняемая, управляя автомобилем Honda, на улице Красного Курсанта не пропустила 68-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм.

Уголовное дело направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV