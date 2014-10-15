В ДТП с трамваем на пересечении Благодатной и Московского пострадала мотоциклистка

Девушку госпитализировали в больницу медики реанимации.

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием мототранспорта. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте" ночью 7 июля.

Авария случилась на пересечении Благодатной улицы и Московского проспекта. Столкнулись трамвай и байк Honda под управлением девушки. Последнюю госпитализировали в больницу медики реанимации.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ДПС. Мотоцикл тоже получил серьезные повреждения. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводятся необходимые проверки.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с двумя мопедами под Петербургом погибли оба водителя. Пассажир ALPHA был доставлен в медицинское учреждение.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП