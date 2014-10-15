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В ДТП с трамваем на пересечении Благодатной и Московского пострадала мотоциклистка
Сегодня, 8:54
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В ДТП с трамваем на пересечении Благодатной и Московского пострадала мотоциклистка

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Девушку госпитализировали в больницу медики реанимации.

В Московском районе Петербурга произошло ДТП с участием мототранспорта. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность ДТП" во "ВКонтакте" ночью 7 июля. 

Авария случилась на пересечении Благодатной улицы и Московского проспекта. Столкнулись трамвай и байк Honda под управлением девушки. Последнюю госпитализировали в больницу медики реанимации. 

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи и ДПС. Мотоцикл тоже получил серьезные повреждения. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, проводятся необходимые проверки. 

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии с двумя мопедами под Петербургом погибли оба водителя. Пассажир ALPHA был доставлен в медицинское учреждение. 

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность ДТП 

Теги: дтп, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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