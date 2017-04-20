  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП с двумя мопедами под Петербургом погибли оба водителя
Сегодня, 10:59
206
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП с двумя мопедами под Петербургом погибли оба водителя

0 0

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Лодейнопольском районе. ДТП произошло ночью 5 июля на автодороге "Подъезд к поселку Шархиничи", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Столкнулись мопеды ALPHA и KAYO под управлением 28-летнего мужчины и 18-летнего юноши. В результате старший из них скончался на месте, молодого человека госпитализировали в больницу, где он тоже погиб. А 44-летний пассажир ALPHA доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. 

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: мотоциклист скончался после столкновения с Volvo на КАД Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии