В ДТП с двумя мопедами под Петербургом погибли оба водителя

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Лодейнопольском районе. ДТП произошло ночью 5 июля на автодороге "Подъезд к поселку Шархиничи", рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Столкнулись мопеды ALPHA и KAYO под управлением 28-летнего мужчины и 18-летнего юноши. В результате старший из них скончался на месте, молодого человека госпитализировали в больницу, где он тоже погиб. А 44-летний пассажир ALPHA доставлен в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: мотоциклист скончался после столкновения с Volvo на КАД Петербурга.

Фото: Piter.TV