Каршеринг влетел в фургон и легковушки на Суздальском шоссе

На месте происшествия работали около десяти пожарных автомобилей и машина реанимации.

Во вторник, 8 октября, появилась информация о серьезном ДТП на Суздальском шоссе. Согласно сообщениям очевидцев, ночью каршеринг врезался в припаркованные грузовой фургон и легковые автомобили.

Каршеринг не предпринимал попыток торможения перед припаркованным фургоном. Кроме того, комментаторы заметили, что в первых рядах машин, которые остановились после аварии, находились водители, которые помогли водителю каршеринга покинуть автомобиль. В других транспортных средствах, по словам очевидцев, никого не было.

На видеозаписи также видно, что на месте происшествия работали около десяти пожарных автомобилей и машина реанимации. Подробности аварии выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что два ДТП собрали пробки на внешнем и внутреннем кольцах КАД.

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