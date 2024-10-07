Два ДТП собрали пробки на внешнем и внутреннем кольцах КАД

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в 7:25 утра поступила информация о попутном столкновении шести легковых автомобилей на 46-м км внутреннего кольца. На внешней стороне кольцевой дороги также возникла пробка протяженностью около 1,5 км после Мурманского шоссе из-за другого, меньшего по масштабу ДТП.

Утром в понедельник, 7 октября, на восточной части КАД в Петербурге произошло массовое ДТП. Как сообщают очевидцы, авария случилась на внутренней стороне кольцевой дороги, после съезда с Косыгина.

По данным пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в 7:25 утра поступила информация о попутном столкновении шести легковых автомобилей на 46-м км внутреннего кольца. ДТП привело к блокировке второй, третьей и четвертой полос движения. К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Однако образовалась пробка длиной около 10 км.

На внешней стороне кольцевой дороги также возникла пробка протяженностью около 1,5 км после Мурманского шоссе из-за другого, меньшего по масштабу ДТП.

Ранее мы сообщили о том, что электросамокатчик врезался в столб на Стачек.

Фото и видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер