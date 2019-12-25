Электросамокатчик врезался в столб на Стачек

Он находится в тяжелом состоянии и помещен в отделении реанимации.

Специалисты городской клиники на улице Костюшко борются за жизнь 23-летнего парня из Петербурга, который днем 6 октября был доставлен в больницу после аварии на электросамокате в Кировском районе.

Согласно данным "Фонтанки", молодой человек получил множественные повреждения головы, брюшной полости и грудной клетки. Он находится в тяжелом состоянии и помещен в отделении реанимации. Как стало известно, трагедия произошла на площади Стачек, где парень столкнулся со столбом.

Детали происшествия выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что курьер на электроскутере влетел в такси на Невском.

Фото: Piter.TV