Четыре человека попали в больницу после массового ДТП в Ленобласти

Дорогу не поделили Lada Largus, Audi и Lada Granta.

Лобовое столкновение трех легковых авто произошло в Приозерском районе. Аварию зафиксировали в 08:49 на 42-м км трассы "Пески — Подгорье" рядом с поселком Нурмиярви, сообщили в пресс-службе регионального Комитета правопорядка и безопасности.

По предварительным версии, дорогу не поделили Lada Largus, Audi и Lada Granta. Травмы получили водитель и двое пассажиров Lada Largus, а также владелей Audi. Всех пострадавших доставили в Приозерскую межрайонную больницу.

После ДТП на трассе "Пески — Подгорье" в Приозерском районе было организовано движение только по одной полосе.

Ранее мы сообщали, что в Ломоносовском районе столкнулись тягач и бетономешалка, обошлось без пострадавших.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности Ленобласти