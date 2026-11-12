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ДТП в Ломоносовском районе: столкнулись тягач и бетономешалка
Сегодня, 14:22
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ДТП в Ломоносовском районе: столкнулись тягач и бетономешалка

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Один из автомобилей получил серьезные повреждения. 

Два грузовых автомобиля столкнулись на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе "Леноблпожспаса".

Сообщение о дорожно‑транспортном происшествии в Виллозском городском поселении поступило диспетчеру в 12:21. По предварительным данным, произошло боковое столкновение тягача "Фотон" и бетономешалки "Шахман", отметил "Петербургский дневник"

Судя по кадрам с места ДТП, один из автомобилей получил серьезные повреждения. В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия сейчас  работает личный состав 153‑й пожарной части Гатчинского отряда "Леноблпожспас". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Opel и припаркованного грузовика в Ленобласти.

Фото: "Леноблпожспас"

Теги: дтп ленобласть, ломоносовский район
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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