ДТП в Ломоносовском районе: столкнулись тягач и бетономешалка

Один из автомобилей получил серьезные повреждения.

Два грузовых автомобиля столкнулись на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе "Леноблпожспаса".

Сообщение о дорожно‑транспортном происшествии в Виллозском городском поселении поступило диспетчеру в 12:21. По предварительным данным, произошло боковое столкновение тягача "Фотон" и бетономешалки "Шахман", отметил "Петербургский дневник".

Судя по кадрам с места ДТП, один из автомобилей получил серьезные повреждения. В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работает личный состав 153‑й пожарной части Гатчинского отряда "Леноблпожспас". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Opel и припаркованного грузовика в Ленобласти.

Фото: "Леноблпожспас"