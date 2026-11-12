ДТП в Ломоносовском районе: столкнулись тягач и бетономешалка

Два грузовых автомобиля столкнулись на Волхонском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе "Леноблпожспаса".
Сообщение о дорожно‑транспортном происшествии в Виллозском городском поселении поступило диспетчеру в 12:21. По предварительным данным, произошло боковое столкновение тягача "Фотон" и бетономешалки "Шахман", отметил "Петербургский дневник".
Судя по кадрам с места ДТП, один из автомобилей получил серьезные повреждения. В результате аварии никто не пострадал. На месте происшествия сейчас работает личный состав 153‑й пожарной части Гатчинского отряда "Леноблпожспас". Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Opel и припаркованного грузовика в Ленобласти.
Фото: "Леноблпожспас"
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