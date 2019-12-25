Водитель Opel выжил в аварии с тремя погибшими в Ленинградской области

Трое молодых людей погибли в ДТП с фурой в Приозерском районе.

Три человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля Opel и припаркованного грузовика в посёлке Сосново Приозерского района Ленинградской области. Водитель легковушки выжил и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе "Леноблпожспаса".

Авария произошла на Ленинградской улице. По предварительным данным, водитель Opel не справился с управлением и врезался в стоявший грузовик Freightliner International с прицепом.

По информации источника 78.ru, погибшие пассажиры родились в 2004–2006 годах. Водителю легкового автомобиля 2006 года рождения диагностировали перелом основания черепа, а также травмы живота и грудной клетки. Его доставили в Приозерскую центральную районную больницу.

Фото: Леноблпожспас