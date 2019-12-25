Машина ударилась о препятствие и перевернулась на крышу.

Смертельная авария произошла рядом с деревней Царицыно Озеро в Тихвинском районе Ленинградской области. В результате ДТП с легковым автомобилем погиб мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, водитель ВАЗ‑2114 не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина ударилась о препятствие и перевернулась на крышу. В результате мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте. Медикам лишь оставалось констатировать его смерть.

На месте работали экстренные службы. Сейчас правоохранители выясняют, что могло стать причиной потери контроля над автомобилем.

Ранее мы сообщали, что массовое ДТП произошло на Мурманском шоссе. Водитель Subaru погиб после съезда в кювет.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)