На дороге столкнулись Subaru, Lada Vesta и Isuzu.

Во Всеволожском районе утром 18 ноября произошло серьёзное ДТП, унесшее жизнь человека. Авария случилась на 18‑м километре Мурманского шоссе, сообщила пресс-служба "Леноблпожспаса".

Экстренные службы получили сообщение о дорожном происшествии с участием трех транспортных средств в 09:35. По предварительным данным, в попутном направлении столкнулись легковой автомобиль Subaru, седан Lada Vesta и грузовой Isuzu.

Удар оказался настолько сильным, что Subaru потерял управление и съехал в кювет. Водитель иномарки погиб на месте. К ликвидации последствий аварии был привлечён личный состав 101‑й пожарной части Всеволожского отряда "Леноблпожспас".

Сейчас обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Правоохранители выясняют возможные причины потери управления и собирают показания очевидцев.

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Фото: "Леноблпожспас"