Курьер на электроскутере влетел в такси на Невском

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

Вечером в четверг, 3 октября, на Невском проспекте столкнулись такси марки Kia и скутер под управлением курьера службы доставки.

Пострадавший курьер был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести. На месте аварии не образовались пробки, движение транспорта осуществляется в штатном режиме.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что после ДТП на КАД Петербурга задержали водителя Infiniti.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор; Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер