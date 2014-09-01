После ДТП на КАД Петербурга задержали водителя Infiniti. Погибла его беременная супруга

Также пострадал его 22-летний пассажир.

В Петербурге задержали водителя автомобиля Infiniti, который, предварительно, является виновным в смертельной аварии на Кольцевой автодороге (КАД). Об этом пишет "Петербургский дневник".

Известно, что мужчина был задержан в своей квартире в Красносельском районе утром 3 октября.

ДТП произошло днем 2 октября на 64-м километре внешнего кольца. Водитель машины Infiniti в возрасте 22 лет при перестроении вправо столкнулся с иномаркой Chevrolet под управлением 33-летней женщины, а после – со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo и Toyota 44-летнего мужчины.

Управлявшего Infiniti госпитализировали, также были доставлены в медицинское учреждение его пассажиры – 20-летняя беременная супруга и 22-летний молодой человек. Спустя время стало известно, что девушка скончалась от полученных травм.

В отношении виновника аварии возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти