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Стало известно, что в ДТП на КАД Петербурга пострадала беременная женщина
Сегодня, 16:43
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Стало известно, что в ДТП на КАД Петербурга пострадала беременная женщина

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Столкнулись четыре машины.

Полицейские Пушкинского района проводят проверку по факту аварии на 64-м километре Кольцевой автодороги (КАД) с четырьмя автомобилями. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 2 октября на внешнем кольце 22-летний водитель машины Infiniti при перестроении вправо столкнулся с иномаркой Chevrolet под управлением 33-летней женщины, а после – со стоявшим на правой обочине грузовым автомобилем Volvo и авто Toyota 44-летнего мужчины. 

В результате ДТП водителя Infiniti госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а двоих пассажиров в возрасте 22 лет, в том числе – беременную женщину, в тяжелом состоянии. 

Петербуржцами отмечалось, что у места происшествия образовывалась пробка в 3 километра.

Ранее мы рассказывали о том, что на трассе "Петербург — Ручьи" произошла смертельная авария. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: в аварии пострадала беременная женщина, дтп на кад петербурга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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