  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Авария на КАД Петербурга с грузовиком собрала пробку в 10 километров
Сегодня, 14:12
209
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Авария на КАД Петербурга с грузовиком собрала пробку в 10 километров

0 0

Предварительно, никто не пострадал.

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга утром 24 октября произошло ДТП, в результате которого собралась пробка в 10 километров. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Авария случилась около 07:00 в районе Мурино. По словам очевидцев, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Большегруз развернуло, и он заблокировал три полосы движения. 

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства и детали случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.TV: у Новосергиевки водитель "Газели" сбил женщину. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: дтп на кад петербурга, пробка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии