Авария на КАД Петербурга с грузовиком собрала пробку в 10 километров

Предварительно, никто не пострадал.

На Кольцевой автодороге (КАД) Петербурга утром 24 октября произошло ДТП, в результате которого собралась пробка в 10 километров. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Авария случилась около 07:00 в районе Мурино. По словам очевидцев, столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Большегруз развернуло, и он заблокировал три полосы движения.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства и детали случившегося уточняются.

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Фото: Telegram / Петербург с огоньком