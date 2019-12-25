Пять автобусных маршрутов задерживаются из-за пробки на Советском проспекте

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и закладывать дополнительное время на дорогу с учетом возможных опозданий.

Транспортные заторы на Советском проспекте привели к сбоям в движении общественного транспорта. Как сообщили в ГКУ "Организатор перевозок", задержки затронули сразу пять маршрутов: № 115, 115А, 189, 327 и 328.

Автобусы отклоняются от расписания на 30 минут и более, время в пути существенно увеличено.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свои поездки и закладывать дополнительное время на дорогу с учетом возможных опозданий.

Ранее мы сообщили о том, что семь автобусных маршрутов в Василеостровском районе меняли трассы из-за ремонта на Новосмоленской набережной.

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