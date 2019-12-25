Семь автобусных маршрутов в Василеостровском районе изменят трассы из-за ремонта на Новосмоленской набережной

Будет закрыта полоса движения от улицы Кораблестроителей к Наличной улице.

Завтра, 10 октября, из-за дорожных работ на четной стороне Новосмоленской набережной семь автобусных маршрутов в Санкт-Петербурге будут следовать по измененным трассам. Как сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", на участке закрыта полоса движения от улицы Кораблестроителей к Наличной улице.

‎В связи с этим автобусы № 7 и 152 при движении от улицы Нахимова будут направлены по улице Кораблестроителей в объезд метро "Приморская" до конечной остановки "Наличная улица".

‎Маршруты № 100, 128, 158, 230 и 261 при следовании от улицы Кораблестроителей в сторону станции метро "Приморская" поедут по нечетной стороне Новосмоленской набережной.

‎Фото: Пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок"