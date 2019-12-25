На стриминге привели статистические данные о популярности российского продукта.

Российская анимационная франшиза "Маша и Медведь" набрала 49,1 миллионов просмотров на иностранной стриминговой платформе Netflix за первую половину 2026 года. При этом совокупное время просмотра проекта зрителями составило 133,9 миллиона часов. Соответствующими данными поделились журналисты информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на статистические сведения, полученные от американской компании.

В документе упоминается, что на пять сезонов основного мультсериала пришлось 40,4 миллионов просмотров и 126,6 миллионов часов просмотра. Еще 6,8 миллионов просмотров и 2,6 миллионов часов набрал мультфильм "Маша и Медведь. Легенда о 12 месяцах". Отдельно уточняется, что первый сезон отдельного проекта "Машины страшилки" собрал 1,9 миллиона просмотров и 4,7 миллионов часов.

Наибольшей популярностью среди всех сезонов основного российского мультсериала пользовался пятый. Он набрал 11,6 миллионов просмотров. Первый же сезон посмотрели 11 миллионов раз, второй - 7,6 миллионов, третий - 6,9 миллионов, четвертый - 3,3 миллиона раз.

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Фото: YouTube / Маша и Медведь