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Зеленский ввел санкции против создателей "Маши и Медведя"
Сегодня, 10:13
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Зеленский ввел санкции против создателей "Маши и Медведя"

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Указ вводит санкции сроком на 10 лет против пяти физических и четырех юридических лиц.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции в отношении создателей российского мультсериала "Маша и Медведь". Согласно указу главы соседнего государства, официально размещенным на странице президента, запреты и ограничения связаны с со студией Animaccord и продюсером сериала Дмитрием Ловейко. В  "черный список" украинскими властями также включен художник-мультипликатор Олег Кузовков. По решению чиновника с Банковой улицы, санкционное давление вводится сроком на десять лет против пяти физических и четырех юридических лиц в России.

На сайте Владимира Зеленского утверждается, что мультсериал "Маша и Медведь" представляет из себя угрозу для национальной безопасности Украины". Санкции блокируют доступ к просмотру сериала на украинской территории.

The Telegraph: Решение Зеленского уволить Федорова сыграло на руку России.

Фото: YouTube / Маша и Медведь

Теги: владимир зеленский, маша и медведь, санкции
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино, События на Украине,

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