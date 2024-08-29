В Великобритании объяснили, что позиции властей Украины пошатаны требованием к проведению выборов.

Увольнение с поста министра обороны Украины Михаила Федорова якобы сыграло на руку российскому руководству. Соответствующими сведениями с западной аудиторией поделились британские журналисты из издания The Telegraph. В СМИ авторы материала уточнили, что в конечном счете такая кадровая перестановка в военном командовании киевского режима ослабило позиции властей с Банковой улицы. В публикации написано, что Михаил Федоров нанес удар по самой основе легитимности правления Владимира Зеленского в тот момент, когда потребовал проведение выборов на должность главы государства в условиях продолжающегося военного времени. В газете считают, что такое требования может дать Кремлю преимущество, как и тем американцам, которые в вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе относится к украинскому кризису скептически.

Зеленский вручил Путину мощное оружие. Увольнение популярного министра обороны соответствует стратегии Кремля . <…> Многие усомнились в правильности принятого им в прошлом месяце решения уволить Михаила Федорова, <…> что вызвало недовольство общественности. публикация иностранного СМИ

Telegraph: камеры на британских беспилотных катерах передавали данные в Китай.

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