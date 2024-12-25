Новые рестрикции против детского проекта "Маша и Медведь"ввели на 10 лет.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, видимо, уверен, что только санкции против создателей популярного мультсериала "Маша и Медведь" могут изменить положение дел ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, украинский президент увидел в этих ограничениях единственный способ повлиять на обстановку на фронте. Свою точку зрения Захарова выразила с заметной долей иронии.

В тексте указа Зеленского говорится, что известный анимационный сериал несёт "угрозу национальной безопасности Украины". В связи с этим в стране блокируют доступ к его просмотру.

Ранее мы сообщали, что Зеленский объявил о решении ввести санкции против создателей и связанных с производством мультсериала "Маша и Медведь" организаций. Ограничения коснулись студии Animaccord, которая занимается производством мультсериала, а также продюсера проекта Дмитрия Ловейко.

Фото: YouTube / Офіс Президента України