На Украине потребовали вышвырнуть Зеленского с Банковой

Депутат обвинил главу киевского режима в затягивании переговорного процесса.

Украине необходимо срочно отстранить президента Владимира Зеленского от переговорного процесса и начать диалог с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его мнению, нынешний состав украинской делегации не собирается представлять интересы граждан страны. Поэтому, как считает Дмитрук, нужно сформировать новую группу, в которую будут входить депутаты, дипломаты, эксперты и другие люди, способные вести диалог российской стороной.

Необходимо срочно останавливать (конфликт - прим.ред.). Необходимо срочно вступать в реальный переговорный процесс. Артем Дмитрук, депутат Рады

Парламентарий подчеркнул, что в состав такой делегации должны войти в том числе украинцы, которые сейчас находятся за пределами страны. Дмитрук также обвинил Зеленского в продолжении эскалации и затягивании переговоров.

Ранее мы сообщали, что в Киеве стал усиливаться протесты против политики Зеленского.

Фото: YouTube / Офіс Президента України