Красный крест назвал число пропавших без вести на Украине за годы СВО

По данным международного объединения, этот список продолжает расти.

Число пропавших без вести с начала спецоперации на Украине достигло 275 тысяч человек. Такие данные в интервью "Ведомостям" привела президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич.

По ее словам, в среднем специалисты организации фиксируют 10 тысяч новых случаев в месяц. Из приведенных главой МККК следует, что речь идет о людях, судьба которых остается неизвестной в связи с продолжающимся конфликтом. Подробности о распределении пропавших по территориям, гражданству и статусу Сполярич не привела.

Глава МККК также акцентировала на общем ухудшении ситуации в мире в связи с вооруженными конфликтами. По ее данным, только за последние четыре года на планете начались 12 новых противостояний. На фоне этого стремительно растет объем гуманитарных задач, связанных с учетом пропавших людей и установлением их судеб.

Ранее мы сообщали, что с начала боевых действий Россия и Украина уведомили Красный Крест о 16 тыс. пленных.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)